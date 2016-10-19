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فيديو مؤثر| طفلة لأبيها عند معبر رفح: "لا تسافر مرة ثانية"

19/10/2016

وصل اليوم الأربعاء إلى معبر رفح البري جهة قطاع غزة الحجاج السبعة الذين احتجزتهم السلطات المصرية في مطار القاهرة بعد عودتهم من أداء مناسك الحج الشهر الماضي، ولم تسمح لهم بالمغادرة لأسباب غير معلومة.

وفي مشهد مؤثر نقل على شاشة الجزيرة مباشر على الهواء، صرخت طفلة في وجه أبيها بألا يسافر مرة أخرى، قائلة له :" أوعك تسافر مرة ثانية".

وأعادت فيه السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح مع قطاع غزة، في كلا الاتجاهين لأربعة أيام والسماح بعودة العالقين في مصر، وسفر العالقين في قطاع غزة من المرضى والحالات الإنسانية.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات المصرية على مواصلة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة المحاصر. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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