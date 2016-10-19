شاهد: وزير التموين يهدد المصريين "بمعسكرات اللاجئين"

هدد اللواء محمد مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الشعب حال الاستجابة لدعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل والنزول في الشارع، قائلا : " لن نسمح بتكرار 28 يناير مرة أخرى والفوضى".

وطالب الوزير خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء المصريين قائلا: " نقلل استهلاكنا، نيجي على نفسنا، إنما لا نفقد الاستقرار والأمن والأمان، بدل ما نقعد في معسكرات ونبقى لاجئين".

وأضاف أن من وصفهم بصانعي الأزمات هم من يفتعلونها في مصر، فهم من يخبئون السلع، أو يهربونها، مشددا على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفسر قول الله تعالى " فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف" بأن هذا هو الأمن القومي للبلاد.

وأكد الوزير أنه لا توجد مشكلة في توفير السلع التموينية في مصر، وأنه تم ضخ 130 ألف طن سكر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المتسبب في أزمة السكر خلال الفترة الماضية على حد قوله.