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شاهد: مظاهرة في بورسعيد احتجاجا على زيادة أسعار مساكن

19/10/2016

نظم مئات من المواطنين في مدينة بورسعيد شمال شرقي مصر مظاهرة ليلية احتجاجا على زيادة المستحقات المالية لمشاريع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

وتظاهر مئات من متضرري مشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني أمام الديوان العام للمحافظة، احتجاجا على تأخر تسليم المشروعين وزيادة مستحقات الأقساط البنكية.

وأغلق المتظاهرون شوارع رئيسية بوسط المحافظة، ورددوا هتافات طالبت برحيل المحافظ.

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب باندلاع "ثورة" وهتافات احتجاجية على الشروط الجديدة من قبل البنوك في بورسعيد.

ورفعت الشروط الجديدة للوحدات السكنية المبالغ المستحقة من سبعة آلاف جنيه (788 دولارا) إلى ما بين 47 ألف جنيه و71 ألفا (ما بين 5.3 آلاف دولار وثمانية آلاف) حسب الدخل الشهري والعمر, وذلك قبل استلام الوحدة السكنية.

وتشهد مصر حاليا موجة ارتفاع باهظة في أسعارالسلع والخدمات الأساسية، طالت مختلف مناحي الحياة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

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