شاهد: فتاة بعمر 9 سنوات تستخدم قدميها لرمي السهام بدقة عالية

ضرب هدف باستخدام القوس والسهم ليس بالمهمة السهلة في معظم الأوقات، لك أن تتخيل مدى صعوبة المهمة إذا كانت تشترط استخدام القدمين بدلا من اليدين لإصابة الهدف.

لكن الفتاة الأمريكية بيلا جانت من ولاية بنسلفانيا الأمريكية والبالغة من العمر تسع سنوات فقط، تقوم بإصابة الأهداف بدقة عالية باستخدام قدميها لإطلاق السهام من القوس.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن الفتاة الموهوبة، تقول إنها مهمة بسيطة.

وأظهر فيديو الفتاة وهي تقف على يديها وتستخدم قدميها لإمساك القوس وإطلاق السهام ببراعة ودقة عاليتين.

وبثت الفتاة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب عدة مقاطع فيديو تظهر براعتها وهي تصيب الأهداف ما بين بالونات وبطاقات لعبة الورق.

وتصف الفتاة نفسها على صفحتها أنها بهلوان، تستخدم قدميها في رماية السهام، وأنها راقصة وعارضة.