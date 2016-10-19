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شاهد: طلاء الأظافر بالعقارب!

18/10/2016

فوجئ رواد معرض للسلع اليدوية في مدينة تيكسكوكو المكسيكية هذا العام بصعود موضة جديدة لطلاء الأظافر لدى النساء تتمثل لصق "العقارب على "طلاء الأظافر" بغرض التجميل.

ورغم غرابة هذه الموضة فإنها لقيت شيوعا واسعا بين النساء اللاتي تزاحمن للصق العقارب على أظافر أيديهن.

وقالت خبيرة التجميل لوبيتا غارسيا إنها أول من بدأ هذه الموضة قبل عام بمدينة دورانغو شمالي المكسيك.

وقالت إن هذه الفكرة تحظى الآن بشعبية واسعة، ما دفعها إلى توظيف خبيرة تجميل لمساعدتها على تلبية الطلب الزائد على لصق العقارب على الأظافر بعد طلائها.

وتبلغ تكلفة لصق العقرب على الظفر نحو 50 بيزو مكسيكي (2.68 دولار أمريكي).

وقالت غارسيا إنها تقوم بشراء عقارب سينترورويديس سوفوسوس صغيرة من الأشخاص الذين يعثرون عليها في المناطق الجبلية بولاية دورانغو حيث توجد بكثافة.

ويتم لصق العقارب بعد موتها، لتجنب سميتها الشديدة.

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