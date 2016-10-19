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شاهد: خبير ينصح بعدم استخدام الأطفال دون ال16 للإنترنت

19/10/2016

قال خبير الإعلام الجديد بسام شحادات لموقع الجزيرة مباشر:

إنه لتجنب التأثيرات السلبية  ، ينصح بالابتعاد عن المواقع المشبوهة ، وعدم استخدام الأطفال أقل من 16 سنة لمنصات التواصل الاجتماعي،  وفي حال إصرار الأطفال  ما بين 12 عام و16 عاما على استخدامها  يجب أن يكون ذلك  منضبطا بشكل كبير،  ويقول إن إدمان بعض الأسر وقطاع الأعمال لمواقع التواصل الاجتماعي له تأثيرات سلبية أيضا ، ونشاهد  حالات إهمال في العمل وإهمال في الدراسة والعلاقات الاجتماعية نتيجة الدخول إلى تلك المواقع واستخدامها لفترات طويلة .

ويؤكد شحادات أن الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي منتهكة بحكم القوانين التي تحكمها .

 ويضيف : أنت بنفسك كمستخدم الذي تسمح باختراق خصوصيتك وإذا كنت لا تريد لأحد أن يعرف عنك معلومة فلا تنشرها عبر الانترنت أو تضعها في حساباتك.

 ولا تفكر في أنك إذا وضعتها وحذفتها فإنك تخلصت منها، أي شيء كتبته على الإنترنت قد سجل ولن يمحى  وإن انمحى من أمامك فهو مسجل في مكان أخرى.

تابعوا الحوار في زاوية "اسأل"

المصدر : الجزيرة مباشر
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