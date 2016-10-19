الجزائر وتونس بمجموعة نارية والفراعنة يصطدمون مجددا بالنجوم

أوقعت قرعة بطولة الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 لكرة القدم ، والتي تستضيفها الجابون، المنتخبين الجزائري والتونسي سويا في أصعب مجموعات البطولة فيما دفعت بالمنتخبين المصري والمغربي إلى مجموعتين متوازنتين بشكل كبير، وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى : الجابون- بوركينا فاسو- الكاميرون- غينيا بيساو.

المجموعة الثانية : الجزائر- تونس- السنغال- زيمبابوي.

المجموعة الثالثة : كوت ديفوار- الكونغو الديمقراطية- المغرب- توجو.

المجموعة الرابعة : غانا- مالي- مصر- أوغندا.

وأسفرت القرعة ، التي أجريت اليوم في العاصمة الجابونية ليبرفيل عن وقوع المنتخبين الجزائري (محاربو الصحراء) والتونسي (نسور قرطاج) ضمن المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي السنغال وزيمبابوي.

وفي المقابل ، أوقعت القرعة المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) العائد للبطولة بعد الغياب عن النسخ الثلاث الماضية في المجموعة الرابعة مع منتخبات غانا وأوغندا ومالي لتجدد القرعة المنافسة المثيرة بين منتخبات مصر وغانا وأوغندا التي تتنافس سويا في مجموعة واحدة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم القادمة.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي (أسود الأطلسي) في المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات كوت ديفوار حامل اللقب والكونغو الديمقراطية وتوجو في ثاني أقوى المنتخبات علما بأن منتخبي المغرب وكوت ديفوار يتنافسان أيضا في نفس المجموعة بتصفيات المونديال.

وفي المقابل ، تبدو المجموعة الأولى هي الأسهل حيث تضم منتخبات الجابون صاحب الأرض وبوركينا فاسو والكاميرون وغينيا بيساو الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى ويلتقي نظيره الجابوني في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتأهل الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة الأفريقية إلى بطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا في منتصف عام 2017 والتي تجرى قرعتها في 26 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل قبل أكثر من شهرين على معرفة هوية البطل الأفريقي حيث سيكون آخر المتأهلين للبطولة التي تضم أبطال القارات الست إلى جانبي منتخبي ألمانيا بطل العالم وروسيا صاحب الأرض.

وتشهد هذه النسخة عودة المنتخبين المصري والمغربي إلى النهائيات علما بأن المنتخب المصري الفائز باللقب سبع مرات سابقة (رقم قياسي) منها ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010 غاب عن النسخ الثلاث الماضية في 2012 و2013 و2015 .

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب غينيا بيساو للنهائيات ليكون الوجه الوحيد الجديد على البطولة في هذه النسخة لكنه فرض نفسه بقوة في التصفيات وشق طريقه إلى النهائيات على حساب الكونغو الديمقراطية وزامبيا وغينيا الاستوائية.