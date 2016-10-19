أمريكا تتوقع استخدام تنظيم الدولة أسلحة كيماوية في الموصل

سحب الدخان ترتفع من مناطق الاشتباكات في الموصل بالعراق

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تتوقع أن يستخدم "تنظيم الدولة الإسلامية" أسلحة كيماوية بدائية وهو يحاول صد هجوم بقيادة العراق في مدينة الموصل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤولين قولهم إن قدرة التنظيم الفنية على تطوير مثل هذه الأسلحة محدودة للغاية.

وقال أحد المسؤولين إن القوات الأمريكية بدأت بانتظام في جمع شظايا لقذائف لإجراء اختبار لاحتمال وجود مواد كيماوية نظرا لاستخدام تنظيم الدولة لغاز الخردل في الأشهر التي سبقت هجوم الموصل الذي بدأ يوم الاثنين الماضي.

وقال مسؤول ثان إن القوات الأمريكية أكدت وجود غاز الخردل على شظايا ذخائر للتنظيم في الخامس من أكتوبر تشرين الأول خلال واقعة لم يتم الكشف عنها في السابق.

وكان مسلحو التنظيم يستهدفون قوات محلية وليس القوات الأمريكية أو قوات التحالف.

وأضاف المسؤول الثاني لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "نظرا لسلوك تنظيم الدولة الإسلامية المستهجن وتجاهلها الصارخ للمعايير والأعراف الدولية فإن هذه الواقعة ليست مفاجئة."

ولا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تنظيم الدولة ناجح حتى الآن في تطوير أسلحة كيماوية لها تأثيرات مميتة بشكل خاص وهذا يعني أن الأسلحة التقليدية لا تزال تشكل التهديد الأخطر على تقدم القوات العراقية والكردية وعلى أي مستشارين أجانب يقتربون بدرجة كافية.

ويمكن أن يسبب غاز الخردل تقرحات على الجلد المكشوف والرئتين. لكن الجرعات القليلة منه ليست فتاكة.

ويوجد في العراق نحو خمسة آلاف من القوات الأمريكية. وقال مسؤولون إن ما يزيد على 100 منهم يشاركون مع القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية في هجوم الموصل إذ يقدمون المشورة للقادة ويساعدون على ضمان أن القوة الجوية للتحالف تصيب الأهداف الصحيحة. لكنهم أضافوا أن هذه القوات ليست على خطوط الجبهة الأمامية.