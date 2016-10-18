7 أرقام سلبية في ديربي إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد

سيطر التعادل السلبي علي قمة مباريات الأسبوع الثامن من البريميرليغ بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد والتي احتضنها ملعب "أنفيلد " معقل فريق ليفربول.

المباراة كانت مخيبة لآمال عشاق كرة القدم حول العالم الذين طالما انتظروا هذا النوع من المباريات التي تتسم بالندية والحماسة وغزارة الأهداف ، لكن الأداء السيء للفريقين خلال المباراة كان محبطا للغاية لجماهير كلا الفريقين .

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام السلبية لهذا اللقاء

1- حقق مانشستر يونايتد في هذه المباراة نسبة استحواذ بلغت 34 % وهي أقل نسبة استحواذ للفريق للفريق منذ عام 2003 .

2- لم يسجل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم المان يونايتد في هذه المباراة للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم لتُعد هذه هي أطول فترة صيام عن التهديف له منذ يناير 2015.

3- خاض أيضا إبراهيموفيتش 5 مباريات أمام ليفربول طوال مسيرته لم يحقق فيها أي فوز ولم يسجل أي هدف.

4- – يُعد هذا أول تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في آخر 28 مباراة بينهم ، وذلك منذ سبتمبر 2005.

5- خاض ليفربول 18 مباراة علي أرضه تحت قيادة مدره الألماني يورجن كلوب وفشل في التسجيل مرتين فقط كانتا أمام مانشستر يونايتد.

6- سجل ليفربول خلال المباراة أسوء رقم هجومي له منذ موسم 2003-2004 بتسديده مرتين فقط علي المرمي في الشوط الأول.

7- حقق يورغن كلوب التعادل السلبي مرتين فقط منذ توليه مهمة تدريب ليفربول، الأولي كانت أمام توتنهام عام 2015 والثانية كانت أمام اليونايتد في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 17 نقطة في المركز الرابع ، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع.