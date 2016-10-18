يديعوت أحرونوت: دعم نظام السيسي يخدم مصالح إسرائيل الأمنية

الصحيفة قالت إن دعم نظام السيسي يخدم مصالح إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن إسرائيل تستعد لتنفيذ سلسلة من المشروعات الضخمة مع مصر لدعم الاقتصاد المصري الهش والذي يهدد استقرار نظام السيسي، الذي اعتبرته يمثل مصلحة أمنية لإسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن التعاون الاقتصادي الأخير بين القاهرة وتل أبيب يأتي بعد سنوات من توقف التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يرون في دعم نظام السيسي مصلحة كبرى لأمنهما القومي.

وأوضحت الصحيفة أن "واحدا من العوامل الرئيسية التي توفر زخما لجهود التعاون الجديدة ينبع من العوامل السياسية التي تؤثر بشدة على أمن إسرائيل".

وكشف التقرير أن مصر أبدت اهتماما مؤخرا بالدخول في عدد من المشروعات مع إسرائيل في مجالات عدة مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء والزراعة والري والغاز وتحلية مياه البحر لمواجهة أزمة شح المياه التي تعاني منها مصر.

وأضاف التقرير أن مصر تدرس أيضا التعاون مع إسرائيل في قطاع السياحة.

وأشار التقرير إلى محادثات أجريت مؤخرا بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين رفيعي المستوى عبر خلالها هؤلاء المسؤولون عن قلهم حيال استقرار النظام المصري، واتفقوا على أن "غياب أي تحسن حقيقي في الاقتصادي المصري مع استمرار الاضطرابات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى تدفق قوى الإخوان المسلمين إلى الشوارع لتقويض نظام الجنرال السيسي".

هذا وتناقش النافذة المسائية على شاشة "الجزيرة مباشر" تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت غرينتش.