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مصر تنشئ مجلسا أعلى للاستثمار برئاسة السيسي

18/10/2016

المجلس سيكون برئاسة السيسي – أرشيف

أنشأت مصر مجلسا أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون قرارته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار مساعي لجذب الاستثمارات التي تشتد حاجة البلاد إليها.

وأوضح قرار إنشاء المجلس الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول أن عضويته ستشمل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.

وتشمل اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.

 

ويترأس السيسي عددا من المجالس بدءا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني ومرورا بالمجلس الأعلى للسياحة وانتهاء بالمجلس الأعلى للاستثمار، ما يعزز من سيطرته على مختلف القطاعات في البلاد.

 

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