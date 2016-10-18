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فيديو: 83 مليون مشاهدة لـ5 استخدامات خارقة لزجاجات المياه!

18/10/2016

حصد مقطع مصور لـ5 استخدامات خارقة لزجاجات المياه البلاستيكية الفارغة، أكثر من 83 مليون مشاهدة، وحوالي مليوني تفاعل وتعليق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت صفحة "الجانب المشرق Bright Side" على فيسبوك المقطع الذي يوضح 5 استخدامات مثلى للزجاجات الفارغة، ومحاولة الانتفاع بها بأفضل الطرق، حيث يمكن تحويلها لقُمع، واستغلال أغطيتها بشكل جديد.

كما يمكن تحويلها إلى أكواب شرب أنيقة، وعلب لحفظ الأقلام بشكل رائع، أو أوعية زراعة مذهلة، أو فوهة لسكب الأرز والبقوليات.

وحصد المقطع أكثر من 83 مليون مشاهدة منذ نشره قبل أسبوع على فيسبوك، فضلاً عن أكثر من 13 ألف تعليق، ونحو 300 ألف تفاعل، ونحو مليون و750 ألف مشاركة على فيسبوك.

 

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