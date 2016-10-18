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شاهد: مسابقة للفوز بالنوم في نعش دراكولا

18/10/2016

أعلن أحد مواقع السفر والسياحة عن مسابقة يحصل فيها فائزان على فرصة لقضاء ليلة بمفردهما تماما والنوم في نعش داخل قلعة دراكولا في رومانيا.

وحدد الموقع ليلة 31 أكتوبر/ تشرين أول الجاري لقضاء الليلة والتي توافق يوم "الهلع" أو الرعب الذي يحتفل به في الولايات المتحدة.

وسيمنع الفائزان من إحضار الثوم أو أي شيء يحمل رائحة الثوم عند الدخول إلى القلعة. وتقول بعض المعتقدات والخرافات في الغرب إن الثوم يطرد الأرواح الشريرة ومصاصي الدماء.

ويعود تاريخ بناء القلعة إلى العصور الوسطى وكانت تابعة للسلطات الرومانية التي أعادتها عام 2006 إلى عائلة الهابسبورغ التي كانت تمتلكها قبل الإطاحة بهم من حكم البلاد.

وتحولت القلعة الآن إلى متحف عن فترة العصور الوسطى وأصبحت مقصدا سياحيا هاما في رومانيا لارتباطها بقصة الكونت دراكولا.

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