شاهد: ما وراء الكلاويس.. "دولة جحا"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "دولة جحا".

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وقال الدكتور عيد سعيد إنه خلال عامين من حكم "ديك البرابر" وبالأرقام من 1 يوليو 2014 إلى 2 يونيو 2016 ارتفع الدين العام الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى ما يتجاوز 2.4 تريليون جنيه، كما ارتفع الدين الخارجي من 43 مليار دولار إلى 53 مليار دولار، وانخفضت قيمة الجنيه في السوق الموازية بنحو 40% وزادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 30 %.

وأشار الدكتور عيد سعيد إنه خلال هذه الفترة لم يظهر إعلامي يحمل الرئيس مسؤولية الفشل، موضحا أن ما يحدث في مصر يسمى خطة "تخفيف الأحمال"

وأوضح أن هذه الخطة تقتضي رفع الأسعار عاليا ثم خفضها قليلا حتى يشكر الناس هذا الانخفاض، ويتعايشوا مع ارتفاع الأسعار