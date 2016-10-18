شاهد: عملية ترقيع قشرة بيضة تنقذ فرخ كيوي نادر

نجحت عملية دقيقة وعاجلة أجراها خبراء في نيوزيلندا لترميم قشرة بيضة خاصة بطائر كيوي النادر في إنقاذ الفرخ داخل البيضة التي لحقت بها أضرار بالغة قبل أكثر من أسبوع من الفقس.

وتم ترقيع قشرة البيضة المتضررة بجزء من قشرة مناسبة لها وباستخدام شريط لاصق.

وخرج الفرخ ،الذي أطلق عليه اسم "فيشور"، بعد 11 يوما من عملية الترقيع التي تمت في مركز لرعاية طيور الكيوي.

وقالت مديرة قسم رعاية الكيوي كلير تريفرز إن المركز لديه مخزون من قطع قشر بيض الكيوي التي يستخدمها في حالات الطوارئ.

ويتم تفريخ صغار الكيوي في المركز قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية.

وقالت المسؤولة إنها كانت تخشى أن تكون البيضة قد تضررت لدرجة لا يمكن معها إنقاذ الفرخ، لكنها شعرت بسعادة غامرة عندما حان وقت الفقس وتمكن الفرخ من الخروج من البيضة التي تم ترقيعها.