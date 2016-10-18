شاهد: شركة يابانية تنظم لقاءات تعارف للزواج بشرط اخفاء الوجه

تتشدد شركة يابانية لترتيب لقاءات الزواج في التزام المشاركين في اللقاءات التي تنظمها بارتداء أقنعة طيبة حتى يركز الطرفان على السمات الشخصية وليس الملامح الشكلية.

وتقول الشركة إن البعض يمكن أن يخدع نتيجة التأثر بالانطباعات الأولى، ومن المهم، خاصة في اللقاءات الأولى، اتاحة الفرصة للطرفين للتركيز على الصفات الشخصية.

ويقول أحد من شاركوا في هذه اللقاءات إن ارتداء القناع أكسبه ثقة عند لقائه بالفتيات نظرا لأنهن لن يركزن على الجانب الشكلي وسيكون التركيز على الجوانب المختلفة لشخصيته.

وتنتشر شركات ترتيب لقاءات التعارف بهدف الزواج في اليابان نظرا لطبيعة الحياة السريعة واعتياد الشباب اليابانيين على استخدام تقنيات التواصل الحديثة وقلة اللقاءات المباشرة خارج مجال العمل.