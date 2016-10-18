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شاهد: شرطي يشعل ملعباً أمريكياً برقصة مثيرة لـ"بيونسيه"!

18/10/2016

أشعل شرطي أمريكي ملعباً رياضياً بإحدى المدارس الثانوية برقصة مثيرة لـ"بيونسيه" على أغنية الملكة بيك، ما أثار إعجاب الحضور وحظي بانتشار واسع جداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع بازفيد وصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ديونتاي تايلور (31 عاماً) هو نائب مأمور شرطة شمال ستافورد في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أدى رقصته مقلداً بيونسيه أمام المئات في إحدى صالات الألعاب الرياضية بإحدى المدارس الثانوية.

وأشعلت رقصته المثيرة حماس الطلاب الذين شجعوا وشاركوا الشرطي خلال الرقص، ليحظى بإعجاب ومشاهدة عشرات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وليظهر الجانب الآخر لرجال الشرطة.

وقال تايلور إن هذا الفعل من شأنه زيادة التواصل مع الأطفال والشباب وتحسين العلاقة بين المجتمع والشرطة، ويتناول جانباً مختلفاً بعيداً عن تنفيذ القانون أو النظرة الروتينية لعمل الشرطة ورسم صورة إيجابية، موضحاً أنه من محبي بيونسيه بشدة.

ويعمل تايلور أيضاً محاضراً نفسياً لتحفيز الجماهير حيث قضى طفولة صعبة في ولاية ماريلاند التي شهدت إساءات نفسية وجنسية وبدنية، وذهب لدراسة التاريخ والدراسات الشرق أوسطية في معهد فيرجينيا العسكري.

 

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