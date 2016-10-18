شاهد: القوات الليبية تستعيد حي المنارة من تنظيم الدولة

استعادت القوات الموالية للحكومة الليبية على حي المنارة (الكامبو) في سرت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد ستة أشهر من القتال المدعوم بضربات جوية أمريكية تقترب القوات الليبية الموالية للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس من القضاء على البقية الباقية من التنظيم المتشدد في سرت.

وقال مسؤول عسكري إن قتالا عنيفا دار في شوارع الجيزة البحرية شاركت فيه دبابات وسيارات مدرعة وأسلحة ثقيلة وكذلك ضربات جوية لاستعادة منازل استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وسيكون سقوط سرت هزيمة جديدة للتنظيم المتشدد الذي يواجه ضغوطا في معاقله الرئيسية في سوريا والعراق ويفقد أرضا هناك أيضا.

واستولى التنظيم على سرت قبل عام حيث استفاد المتشددون من الفوضى التي أعقبت سقوط القذافي في عام 2011.

وتكافح الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس لبسط سيطرتها على الفصائل القوية التي كانت تعارض حكم معمر القذافي والتي تسيطر على مناطق متنوعة في البلاد.

وبدأت قوات من مدينة مصراتة الساحلية حملة لاستعادة سرت قبل ستة أشهر لكنها حققت تقدما بدعم الضربات الجوية الأمريكية وفرق صغيرة من القوات الخاصة الغربية التي توجهها على الأرض.

ويتحصن التنظيم المتشدد الآن في حي واحد متبق بالمدينة ويحارب القوات المتقدمة بالقناصة والأكمنة.