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بالفيديو: 62 مليون مشاهدة لرضيعة بلا ذراعين تأكل بقدميها!

18/10/2016

حصد مقطع مصور لرضيعة بلا ذراعين تتناول الطعام بقدميها، أكثر من 62 مليون مشاهدة وحوالي مليوني تفاعل وتعليق، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن فاسيليني رضيعة لم تتجاوز العامين ولدت بلا ذراعين لكنها تصر على الاعتماد على نفسها وتعلمت كيف تتناول الطعام بمفردها مستخدمة قدميها.

ونشرت والدتها إلميرا كنوتزين فيديو لرضيعتها وهي تتناول قطع البطاطا باستخدام شوكة تضعها بين قدميها، حيث ترفع رجلها بالطعام نحو فمها لتنجح في المحاولة الثانية في تناول الطعام، ولتصبح تلك الصغيرة مصدر إلهام للجميع.

وألهمت الصغيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى درجة الإبهار والذهول حتى أن بعضهم علق "أنا مندهش حقاً من قدرتها وإصرارها وصبرها، لن اتمكن من القيام بذلك إذا حاولت!".

وكتب آخر "طفلة مدهشة يمكنها الاعتماد على نفسها إذا اضطرتها الظروف لذلك"، ودعا ثالث للرضيعة بالبركة وأشاد آخرون بوالديها لحبهما وصبرهما.
 
 
 
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