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بالصور: عرب أمريكا يستقبلون ترامب بلافتات: ترامب مذعور

18/10/2016
نصب عرب أمريكيون بولاية ميتشغان الأمريكية لافتة تسخر مما وصفوه بذعر المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة.

وكتب على اللافتة، التي نُصبت بمدينة ديربورن بولاية ميتشغان الأمريكية باللغة العربية إن دونالد ترامب "لا يستطيع قراءة هذا ولكنه لا يزال خائفا منه" في إشارة إلى حالة الخوف غير المبررة التي تسيطر على ترامب وأنصاره حيال العرب والمسلمين والمهاجرين.

وتشتهر ولاية ميتشغان بانتشار العرب والمسلمين بها، ويمثل هؤلاء أيضا ما يقرب من نصف سكان مدينة ديربورن التي تعد من أهم مراكز صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

واعتبر نشطاء أن هذه اللافتة تسخر من التصريحات المتكررة المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين التي عبر عنها ترامب خلال حملته الانتخابية، والتي تشير إلى أنه يمكن أن يشعر بالخوف من لافتة كهذه حتى ولو لم يفهم معناها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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