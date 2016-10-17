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نيمار يجدد لبرشلونة حتى 2021

17/10/2016

نيمار (وسط) أحرز 90 هدفا مع برشلونة منذ 2013

أعلن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم اليوم الاثنين عن موافقة المهاجم البرازيلي نيمار على تمديد تعاقده مع النادي حتى 2021.

وسيتم توقيع العقود في مكاتب برشلونة بالكامب نو يوم الجمعة.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن راتب نيمار سيزيد بشكل كبير.

وانضم نيمار (24 عاما) لبرشلونة قادما من نادي سانتوس البرازيلي عام 2013 في صفقة مثيرة للجدل أدت إلى توجيه تهمة جنائية تم رفعها ضد النادي الإسباني، ودفعت لاستقالة رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل في عام 2014.

وسجل نيمار 90 هدفا لنادي برشلونة، وساعد النادي في الفوز بلقبين للدور الإسباني، ولقبين لكأس إسبانيا ولقب ببطولة دوري أبطال أوربا ليشكل ثلاثيا خطيرا مع زملائه بالفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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