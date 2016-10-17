شاهد: منزل هتلر ينتظر الهدم بقرار من النمسا

أعلنت الحكومة النمساوية الاثنين أنها ستقوم بإزالة البيت الذي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر وإقامة مبنى جديد لا يرتبط اسمه بالديكتاتور الراحل.

ويأتي هذا القرار بهدف إنهاء الرمزية التي تمتع بها المنزل لدى النازيين الجدد الذين اتخذوا من المنزل مزارا لهم.

ومازال يتعين إكساب هذه الخطة شكلا رسميا عبر تقديمها كتشريع والتصويت عليها في البرلمان.

لكن وزارة الداخلية قالت إن قرار إزالة المنزل كان بتوصية من لجنة عينتها الحكومة.

ويسيطر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب (وسط) على أغلبية مقاعد البرلمان، كما تؤيد هذه الخطوة أغلب أحزاب المعارضة، ما يجعل تمرير القرار في البرلمان مجرد إجراء شكلي.

وقال وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا: "من الضروري إجراء عملية إعادة تشكيل هيكلية من أجل منع الاحترام والرمزية اللتين يتمتع بهما المبنى بشكل دائم".