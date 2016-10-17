شاهد: مليون عراقي قد يفرون من الموصل مع بداية المعارك

قالت وكالات الإغاثة إن ما يصل إلى المليون شخص قد يفرون من الموصل التي يقطنها 1.5 مليون نسمة، وذلك مع بدء المعارك لاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن قيام ( دولة الخلافة في العراق وسوريا بها عام 2014).

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن ما يصل إلى مئة ألف عراقي قد يتوجهون إلى سوريا وتركيا فرارا من عملية عسكرية عراقية تهدف لانتزاع السيطرة على مدينة الموصل الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأطلقت المفوضية نداء لتقديم 61 مليون دولار لتوفير مخيمات وأفران للنازحين داخل العراق والدولتين المجاورتين له.

وأضافت "تخشى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن تتسبب الأحداث بالموصل في فرار ما يصل إلى 100 ألف عراقي صوب سوريا وتركيا.

ويجري الاستعداد في سوريا لاستقبال ما يصل إلى 90 ألف لاجئ عراقي.

وبدأت القوات الحكومية العراقية اليوم، عملية بدعم جوي وبري من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل الشمالية آخر معقل كبير للمتشددين في العراق.

ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص بالفعل في العراق عن بيوتهم منذ الغزو الأمريكي للبلاد.

وقالت المفوضية إنه يجري إعداد موقع استضاف من قبل لاجئين عراقيين من أجل استيعاب موجة أخرى في سوريا – التي يوجد بها حاليا نحو 26 ألف لاجئ عراقي – كثيرون منهم يعيشون في المنفى منذ عشرة أعوام.

وأضافت أنها نصبت داخل العراق 21800 خيمة كافية لتوفير ملاذ لما يصل إلى 130800 شخص مع تدفق المزيد كل يوم. وقالت "بالنظر إلى عدد النازحين المحتمل تعطي المفوضية أولوية لنصب المزيد من الخيام".