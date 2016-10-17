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شاهد: لاعبو فريق لكرة القدم بحلب يتدربون تحت غارات جوية

17/10/2016

بينما يستعر قتال شرس بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في مدينة حلب السورية يستعد لاعبو فريق نادي الاتحاد لكرة القدم بالمدينة لخوض مباراة ودية ولا يأبهون بالمعارك الدائرة من حولهم.

وتشهد حلب قتالا شرسا منذ انهيار هدنة توسطت فيها روسيا والولايات المتحدة الشهر الماضي.

وقُتل المئات في ضربات جوية في مناطق شرق المدينة التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة ولاقى عشرات حتفهم في قصف نفذه مقاتلو المعارضة على المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية في غرب حلب.

ويقع مقر نادي الاتحاد في إحدى الضواحي بغرب حلب. ويقسم أعضاء الفريق أنفسهم إلى فريقين يخوضان مباراة ودية ضد بعضهما في ملعب متهدم في عطلة نهاية الأسبوع.

وشنت القوات الحكومية – مدعومة من مقاتلين شيعة من لبنان والعراق وطائرات حربية روسية – هجمات جديدة الشهر الماضي شملت أعنف عمليات قصف تُنفذ في شرق حلب.

وتسببت ضراوة القصف الذي شمل غارات جوية متكررة على مستشفيات في مناطق تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة في توجيه منظمات الإغاثة انتقادات مكثفة للمهاجمين.

ويرى لاعبو الفريق السوري أن كرة القدم واحدة من وسائل قليلة للتنفيس عن الإحباط والقلق المرتبط بالحرب.

وقُتل 300 ألف شخص في الحرب الأهلية المستعرة في سوريا والتي تسببت في تشريد ملايين آخرين.

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