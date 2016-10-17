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شاهد: فيل صغير ينقذ مدربه من الغرق!

17/10/2016

اندفع فيل صغير، يدعى خام لها، ويبلغ من العمر 4 سنوات، مسرعاً وسط النهر من أجل إنقاذ مدربه المفضل بعدما استشعر أنه في ورطة وأنه يتعرض للغرق، وفق صحيفة ميترو البريطانية.

وتظاهر المدرب داريك بأن المياه تجرفه وأنه يتعرض للغرق ويحتاج للمساعدة، فيقوم صغير الفيل على الفور بالقفز وسط النهر بأحد المنتزهات شمال تايلاند لإنقاذ مدربه المفضل بعدما ظن أنه يغرق.

وقام الفيل بسحب المدرب إلى بر الأمان وسط سعادة داريك الذي ادعى الغرق لإثبات قوة العلاقة الخاصة والمحبة والصداقة المتينة التي تجمعه بالفيل الصغير، وعانقه بقوة قائلاً له "شكراً لأنك انقذت حياتي".

 

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