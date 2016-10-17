شاهد ـ في لبنان:أول مركز عربي للتلقيح الاصطناعي لملكات النحل

مركز "غولدن كوين" لتلقيح ملكات النحل اصطناعيا وتحسين السلالات هو أول مركز من نوعه في العالم العربي تم افتتاحه في لبنان في الآونة الأخيرة.

ويسهم المركز الذي يقع في حصرايل بجبل لبنان في تحسين سلالات النحل وبالتالي زيادة إنتاج عسل النحل في المنطقة.

وقال عفيف أبي شديد مؤسس المركز إن الأجيال الثانية والثالثة للنحل عادة ما تتضمن بعض مشكلات من بينها قلة الإنتاج وزيادة عدوانية النحل، وهو ما جعل التلقيح الاصطناعي الحل الوحيد لإنتاج ملكات نحل بجودة عالية.

وأوضح أبي شديد أن عمل المركز يمثل نقلة نوعية بقطاع النحل في لبنان والعالم العربي، مشيرا إلى أن المركز نظم مؤتمرا حضره ما يزيد على 150 من مربي النحل والخبراء الإقليميين في المجال من مصر وسلطنة عمان والأردن وأماكن أخرى.

يشار إلى أن المشروع يسمى برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان وهو ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتؤكد نادين شمالي مديرة التسويق والتصدير لبرنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان أن قطاع النحل شهد نموا كبيرا.

وقالت إن عدد مربي النحل عام 2011 كان نحو 6000 مربي نحل، بينما ارتفع الآن إلى أكثر من 7500 مربي نحل في 2016.

وأوضحت نادين أن عدد خلايا النحل في لبنان تجاوز الآن 300 ألف خلية بينما لم يكن يتجاوز 200 ألف خلية في 2011.

وتقول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن من العناصر الرئيسية للمشروع تطوير وزيادة التنافسية لعسل النحل من خلال استخدام التقنيات الحديثة وبرنامج تدريب مُكثف وخلق أسواق مستدامة.