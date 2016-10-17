شاهد ـ بسبب هذا الفيديو: إيقاف لاعب تنس وفحص قواه العقلية

قررت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين إيقاف لاعب التنس الأسترالي نيك كيرغيوس المصنف الرابع عشر عالميا لمدة 8 أسابيع بسبب "سلوكه المنافي لاستقامة اللعبة" حيث تهاون بشكل واضح ولم يبذل أي جهد خلال مباراته أمام الألماني ميشا زفيريف في الدور الثاني لبطولة شنغهاي الأسبوع الماضي.

وتمتد عقوبة كيرغيوس حتى 15 من كانون الثاني/يناير المقبل وهو اليوم الذي يسبق انطلاق فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة لتحرم العقوبة كيرغيوس من الدفاع عن لقبه في بطولة كأس هوبمان التي تنطلق في الأول من الشهر نفسه.

ومع المخاوف على حالته العقلية، سيخضع كيرغيوس (21 عاما) للرعاية تحت إشراف خبير نفساني رياضي معتمد من الرابطة العالمية لمحترفي التنس.

وفي حال نجاح هذه التجربة ، قد تقلص العقوبة المفروضة عليه لتصبح ثلاثة أسابيع فقط وتنتهي في السابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد الأسترالي للتنس ، في بيان له ، إنه يدعم العقوبة المفروضة على اللاعب.

وأوضح الاتحاد : "صحة نيك وسلامته لها الأولوية. نيك يتفهم خطورة هذه الأفعال وأظهر ندمه وأعرب عن رغبته في التحسن".

وسبق لكيرغيوس أن أكد أنه سيعتزل اللعب قبل بلوغه الثامنة والعشرين من عمره وأنه يأمل في أن يصبح لاعبا لكرة السلة في المستقبل.

وفي 2014، تعرض كيرغيوس لغرامة مالية قدرها 25 ألف دولار بسبب إهانته للاعب التنس السويسري الشهير ستانيسلاس فافرينكا وصديقته وذلك أثناء تواجدهما في الملعب خلال مباراة في مونتريال.