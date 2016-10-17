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شاهد: ظهور مخلوق غريب أسفل شلال بغابة إندونيسية!

17/10/2016

التقط أشخاص جائلون في إحدى غابات إندونيسيا مقطعاً مصوراً يرصد مخلوقا غريبا ضخم الجثة يمشي منتصباً أسفل شلال! حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر الفيديو مخلوقاً كبيراً يشبه المخلوق الأسطوري بيغ فوت وهو يتجول عبر سلسلة جبال في عمق الغابة تحت ضوء الشمس ثم يختفى وراء الشلال، ما أصاب مشاهدي الفيديو بالذهول!

ويعتقد أن كائن البيغ فوت الأسطوري اشتهر بوجوده في مكان ما شمال غربي المحيط الهادئ بأمريكا الشمالية، بينما تم التقاط المقطع في إندونيسيا.

وشكك البعض كذلك في حقيقة الوحش المجهول وأشار أحدهم إلى أنه ربما يكون أحد الدببة العملاقة، إلا أن هذه الدببة الكبيرة لا تستوطن إندونيسيا أيضاًّ!

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