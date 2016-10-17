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شاهد: سلاحف تستعيد حريتها على شاطئ في سومطرة

17/10/2016

أطلق زوار إندونيسيون سراح سلاحف بحرية عاشت في الأسر في الأشهر الأولى من حياتها، حماية لها من المفترسين والصيادين، لتستعيد حريتها على أحد شواطئ سومطرة، في غرب الأرخبيل الواقع جنوب شرقي آسيا.

وتعمل إندونيسيا التي تضم ستة من أصل سبعة أنواع سلاحف مختلفة في العالم، على توفير بيئة محمية للسلاحف البحرية في ظل تدهور موطنها الطبيعي وما تتعرض له من حوادث الصيد غير القانوني، إذ يهتم "مركز الحفاظ على السلاحف" الموجود في مدينة باريامان بجمع صغار السلاحف بعد ولادتها على الشاطئ وتربيتها لبضعة أشهر ثم إطلاق سراحها في بيئتها الطبيعية، ويحتوي على أنواع مختلفة من السلاحف مثل السلاحف الخضر والبحرية والضخمة الرأس المعرضة للخطر.

وتعيش السلاحف في هذا المركز الذي فتح أبوابه في العام 2009، داخل أحواض صغيرة تحتوي على مياه بحر مصفاة تغير يومياً، إضافة إلى اهتمام العاملين بها بتنظيف دروع السلاحف. ويحتوي المركز على نحو ألف سلحفاة صغيرة، و50 كبيرة، ويضم موقعاً خاصاً بتكاثر هذه السلاحف يوضع فيه البيض في حاضنات خاصة، موفراً العناية لأكثر من 30 سلحفاة بحرية خلال سبع سنوات.

يذكر أن عملية إطلاق سراح السلاحف من جانب الزوار تكلفهم 10 آلاف روبية (80 سنتاً) للسلحفاة الواحدة.

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