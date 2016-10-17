شاهد: رد فعل أشهر مذيعات سي إن إن على لفظ فاحش للافروف

تعرضت مذيعة قناة "سي إن إن" الأمريكية، كريستيان أمانبور، لموقف محرج أثناء حوار تليفزيوني أجرته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الوضع الحالي في الانتخابات الأمريكية.

المذيعة سألت لافروف حول فرقة "بوسى رايوت" الروسية التي تناهض بوتين وإذا ما كان للمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فرقة مماثلة لها؟ فكان رد لافروف غريبا ومفاجئا في الوقت ذاته، حيث قال لافروف :" الإنجليزية ليست لغتي الأم ولا أعرف ما إذا كان هذا سوف يبدو غير لائق، لكن الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية مليئة بالعديد من العاهرات، أفضل عدم التعليق".

ودخلت المذيعة في موجة ضحك هستيري وقالت له "لم أكن أتوقع هذا".

و"بوسي رايوت" هي فرقة موسيقية في موسكو وتم اعتقال فتاتين من أعضاء الفرقة والحكم بسجنهما عامين قبل أن يتم العفو عنهما لاحقا بعد قضائهما قسما من عقوبتهما في السجن وذلك بعد أداء صلاة "مناهضة لبوتين" في كاتدرائية بموسكو.