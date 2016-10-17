شاهد: تطورات معركة الموصل.. والبيشمركة تستعيد 7 قرى بالمدينة

قال مراسل الجزيرة إن قوات البيشمركة وصلت إلى مفرق الحمدانية على بعد 7 كيلومترات من الموصل، كما سيطرت على 7 قرى خلال 4 ساعات من بدء معركة استعادة الموصل.

وكانت القوات العراقية بدأت العملية فجر اليوم الاثنين بقصف مدفعي على مواقع تنظيم الدولة بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف الدولي، ووصفت واشنطن المعركة بالصعبة.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية بدأت فجراً رفع السواتر الترابية في مناطق سهل نينوى، لفتح الطريق أمام تقدم الوحدات العسكرية باتجاه مناطق سهل نينوى، ومن ثم إلى الموصل.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف شنت سلسلة ضربات جوية على مواقع متفرقة للتنظيم داخل مدينة الموصل، كما انضمت المدفعية الذكية الأميركية للمعركة، وقصفت مواقع للتنظيم في ناحية بعشيقة (شرق الموصل)، فضلاً عن ضربات جوية أخرى لمناطق متفرقة بسهل نينوى.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات البيشمركة بدأت فجراً قصفاً مكثفاً على مواقع تنظيم الدولة في مناطق بعشيقة والحمدانية وبرطلا بصواريخ الكاتيوشا، ليكون الجيش العراقي هو المعني بالتقدم خلف تلك الحدود باتجاه سهل نينوى والسيطرة على البلدات الكبرى هناك، ورجح أن تتقدم القوات العراقية خلال ساعات صوب القرى التي تسعى للسيطرة عليها.

وقبل ذلك، بدأت قوات البشمركة تحركات على محور محيط الخازر (شرقي الموصل) لبدء الهجوم، بينما وصلت القوات العراقية إلى محيط حمام العليل الذي يبعد نحو خمسين كيلومترا جنوبي الموصل، وهي تتبادل القصف مع تنظيم الدولة.

وأضاف المراسل أن مصادر داخل الموصل تتحدث عن استنفار مقاتلي تنظيم الدولة على المحاور التي يحتشد فيها الجيش العراقي والبشمركة، مشيرا إلى أن سحابة كثيفة من الدخان غطت مدينة الموصل بعد أن أحرق تنظيم الدولة خزانات الوقود والإطارات في محاولة لعرقلة استهداف مواقعه من قبل طائرات التحالف الدولي.

من جهتها، أعلنت مليشيا الحشد الشعبي أن الإسناد الصاروخي لقواتها يستهدف مواقع تنظيم الدولة بالموصل"، مشيرة إلى استخدام الصواريخ الاهتزازية للمرة الأولى.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن فجر اليوم بدء عمليات استعادة مدينة الموصل، مؤكداً أن دخول الموصل سيقتصر على الجيش والشرطة.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن عملية استعادة الموصل تشكل "لحظة حاسمة" في حملة العراق لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة، مضيفا أن العراقيين شركاء في معركة استعادة الموصل وباقي مدن العراق من "كراهية ووحشية" هذا التنظيم.