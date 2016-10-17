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شاهد: تركي يقتل طليقته بـ25 طعنة وسط المارة!

17/10/2016

التقطت كاميرات مراقبة بأحد الطرق المزدحمة في حي بنديك بإسطنبول، لحظات مرعبة لتركي قتل طليقته بـ25 طعنة بعدما نصب لها كميناً بالشارع في وضح النهار وسط المارة! بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولقيت كيغديم كوك (35 عاماً) وهي أم لطفلين، مصرعها طعناً على يد زوجها السابق مصطفى كارا -الذي انفصلت عنه قبل 10 أعوام- بينما كانت في طريقها إلى أحد مكاتب البريد في كبرى المدن التركية لإرسال طرود إلى طفليها الذين كانوا يقيمون مع والدهما "زوجها الثاني".

وأظهر الفيديو لحظة جنونية لانقضاض الزوج السابق على طليقته، حيث أمسك بها من شعرها وطعنها بسكين -كان قد أخفاه في ملابسه- 25 مرة، وهرع أحد المارة بنقل كوك إلى المستشفى لكنها توفيت متأثرة بالطعنات.

وفور انتهاء الهجوم الوحشي، حاول كارا الهرب إلا أن المارة طاردوه وحاصروه في أحد المتاجر حتى ألقت الشرطة القبض عليه واقتادته إلى السجن، ليصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الفعل الإجرامي الذي انتشر على الإنترنت كالفيروس.
 
 
 
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