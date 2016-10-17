شاهد: اختفاء أشخاص بعد انفجارين بأكبر شركة كيماويات بالعالم

أُصيب عدة أشخاص واختفى عدد آخر بعد انفجارين في محطتين كيماويتين تملكهما شركة باسف، الأمر الذي أجبر أكبر شركة كيماويات في العالم على إغلاق بعض منشآت الإنتاج.

وقالت الشركة إن انفجارا وقع واندلع حريق خلال العمل على خط أنابيب في منطقة الميناء الشمالي في موقعها بلودفيجسهافن حيث يوجد مقرها.

ووقع الانفجار نحو الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش).

وذكرت الشركة في بيان أن عددا من الأشخاص أُصيبوا بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقالت إنها تحقق في سبب الانفجار وأغلقت اثنين من أكبر منشآتها لتصنيع مواد كيماوية أساسية كما أغلقت وحدات أخرى.

ونصحت مدينة لودفيجسهافن السكان في المنطقة المحيطة بتفادي الخروج وإبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة.

وقالت شركة باسف إن موقع لودفيجسهافن يقع على بعد 80 كيلومترا تقريبا جنوب فرانكفورت وهو أكبر مجمع للكيماويات في العالم ويغطي منطقة تصل إلى عشرة كيلومترات مربعة ويعمل به 39 ألف عامل.

ومن ناحية أخرى أُصيب أربعة أشخاص في انفجار سابق للغاز في منشأة لامبرتهايم التابعة للشركة أيضا.

وقالت الشركة إنها تحقق أيضا في سبب هذا الانفجار.