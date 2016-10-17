شاهد: إنقاذ صبي تعلق بسقف مبنى سكني منهار بحلب

أظهر مقطع فيديو مأساوي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنقاذ صبي من بين حطام مبنى منهار في حلب تعرض للقصف مساء أمس.

وفي المقطع يظهر الصبي الذي يبدو مراهقا وساقاه محاصرتان وهو معلق عند حافة المبنى الذي انهار معظمه في ضربة جوية تردد أنها استهدفت حي القاطرجي في الجزء الشرقي المحاصر من المدينة.

وقالت خدمة الخوذ البيضاء للإنقاذ على موقع تويتر في وقت متأخر أمس إن الصبي يتعافى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 17 شخصا قُتلوا في هجمات نفذتها طائرات روسية مساء أمس في حي القاطرجي الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب من بينهم خمسة أطفال.

وقال عاملون في خدمة الطوارئ إن هجوما آخر أسفر عن مقتل 14 شخصا من أسرة واحدة في ضربة جوية على شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة في ظل سعي الحكومة السورية المدعومة بحملة جوية روسية لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.

وأظهرت قائمة الضحايا التي نشرها الدفاع المدني أن من بينهم العديد من الأطفال الرضع، واستهدف الهجوم حي المرجة.