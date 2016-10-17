شاهد: إنترميلان يخسر من ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف

تلقى فريق إنتر ميلان، الهزيمة الثانية له على التوالي، والثالثة في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وخسر إنتر ميلان من ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة للمسابقة.

وأهدر الأرجنتيني ماورو إيكاردي ضربة جزاء لإنتر ميلان في الدقيقة 26 من بداية اللقاء، ليفشل أصحاب الأرض في إنهاء الشوط الأول لصالحهم، وينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 56 تمكن جواو ماريو من تسجيل هدف التقدم للإنتر، ليرد بعدها فريق كالياري في الدقيقة 71 بالتعادل عن طريق فيديريكو ميلتشيوري.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، سجل سمير هاندانوفيش هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85 ليمنح كالياري ثلاث نقاط غالية له في المسابقة.

وتعد هزيمة اليوم، الثانية على التوالي بعد هزيمته من روما بهدف مقابل هدفين، والثالثة هذا الموسم بعد هزيمته من كييفو فيرونا بهدفين من دون رد.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد كالياري إلى 13 نقطة ليصعد إلى المركز السابع.

ويتصدر فريق يوفنتوس ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن مطارده روما.