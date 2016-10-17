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روسيا تعلن وقف غاراتها في حلب 8 ساعات الخميس المقبل

17/10/2016

القصف الروسي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص خلال أسابيع

قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن القوات المسلحة الروسية والسورية ستوقفان هجماتهما على مدينة حلب السورية لمدة ثماني ساعات يوم الخميس المقبل، بينما قالت الأمم المتحدة إن هذه الفترة غير كافية.

وقال سيرغي رودسكوي المسؤول بالوزارة إن هدنة إنسانية ستنفذ في حلب يوم العشرين من أكتوبر/تشرين الأول من الساعة 0500 وحتى الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وقال المسؤول الروسي إن القوات الجوية الروسية وقوات النظام السوري ستوقفان الغارات الجوية وإطلاق النار من أسلحة أخرى خلال هذه الفترة ليتمكن المدنيون والمعارضون المسلحون من مغادرة المدينة.

من جانبها رحبت الأمم المتحدة بالهدنة، ووصفتها بالضرورية للمدنيين السوريين، لكنها قالت إن فترة الثماني ساعات غير كافية لإدخال المساعدات إلى حلب.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نرحب بأي توقف في القتال، ولكن نحتاج إلى توقف أطول من أجل إدخال المساعدات".

لكن موسكو استبعدت وقفا دائما لإطلاق النار وقالت إن هذا من شأنه أن يمنح من تصفهم بالمتشددين الإسلاميين في المدينة فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وتتعرض المدينة لقصف شديد من قوات النظام والقوات الروسية منذ انهيار الهدنة بين المعارضة المسلحة والنظام قبل نحو شهر.

وأسفر القصف خلال هذه الفترة عن مقتل مئات الأشخاص وأثار انتقادات دولية واسعة.

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