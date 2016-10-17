تعرف على القوات المشاركة في معركة الموصل

استعدادات قوات عراقية لمعركة الموصل (أرشيف)

تشارك قوات عراقية يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عملية استعادة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، من سيطرة تنظيم الدولة الذي يسيطر على المدينة منذ يونيو/ حزيران 2014.

لكن هذه القوات لن تلعب كلها دورا مباشرا في استعادة ثاني مدن العراق.

تنظيم الدولة

منذ سيطرته على مدينة الموصل، عمل تنظيم على تعزيز دفاعاته في المدينة. وقد استطاعت القوات العراقية استعادة أغلب المناطق التي سيطر عليها التنظيم منذ ذلك الوقت، ولم تتبق إلا الموصل آخر أكبر معاقل التنظيم في العراق.

قوات مكافحة الإرهاب

تمثلها في العراق حاليا "قوات النخبة"، ولعبت هذه القوات دورا رئيسيا في حسم أغلب المعارك ضد المسلحين. لكن الاعتماد المتواصل على هذه القوات خلال العامين الماضيين يتطلب منها جهود كبيرا.

الجيش

استعادت قوات الجيش العراقية قدراتها من خلال التدريب وتواجد مستشاري دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، مما مكنها من لعب دور كبير وتحقيق انتصارات ضد التنظيم.

الشرطة

تشمل وحدات خاصة والشرطة الاتحادية والمحلية، ولعبت جميعها دورا مساندا لقوات الجيش خلال المعارك الأخيرة.

التحالف الدولي

تقود الولايات تحالفا دوليا ينفذ ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. كما يتولى تدريب وتسليح وتأمين معدات للقوات التي تقاتل على الأرض.

ويتواجد آلاف العسكريين في العراق، أكثر من نصفهم من الأمريكيين، يقدم أغلب هؤلاء التدريب و المشورة بشكل رئيسي.

كما شاركت قوات خاصة في القتال على الأرض، ونفذت قوات التحالف المتواجدة قرب الموصل ضربات مدفعية ضد مواقع المسلحين كذلك.

البيشمركة

قوات مسلحة تابعة لإقليم كردستان العراق الشمالي الذي يتمتع باستقلال ذاتي. تمثل جزءا من القوات التابعة للحكومة المركزية ولكنها تنفذ عملياتها بشكل مستقل، تخوض معارك ضد التنظيم على امتداد خط مواجهة يمتد لمسافات طويلة في شمال العراق.

الحشد الشعبي

قوة منظمة شكلت عام 2014 وأصبحت الآن قوة كبيرة تعمل وفق نظام مماثل للسياق العسكري، تتألف غالبيتها العظمى من فصائل شيعية يتلقى البعض منها دعما من إيران.

وتواجه قوات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب مجازر وانتهاكات بحق سكان المدن التي يتم استعادتها من تنظيم الدولة، كما أذيعت عشرات الفيديوهات التي توثق هذه الانتهاكات.

قوات إيرانية

تقدم القوات الإيرانية المشورة والمساعدة والتمويل لبعض الفصائل الشيعية التي تقاتل في العراق. وقد التقطت صور لقاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في عدد من المعارك في العراق.

قوات تركية

تنتشر قوات تركية في قاعدة قرب الموصل انطلقت منها لتوجيه ضربات مدفعية ضد تنظيم الدولة. كما تتمركز قوات برية تركية في إقليم كردستان العراق الشمالي.