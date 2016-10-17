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القوات اليمنية تستعيد السيطرة على معسكر بصعدة

17/10/2016

قوات يمنية / أرشيفية

أعلنت القوات اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، الاثنين، سيطرتها على  معسكر بمنطقة البقع في محافظة صعدة، معقل جماعة أنصار الله الحوثية، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة، في بيان صحفي إن "قوات  الجيش الوطني المسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية تمكنت من تحرير اللواء101ميكانيكي بمنطقة البقع في محافظة صعدة بشكل كامل".      

وأضاف البيان أن "القوات الحكومية تمكنت أيضا من استعادة كميات من الأسلحة التي كانت مخزونة في اللواء العسكري"، الذي يبعد عن منفذ البقع الحدودي البري مع السعودية ما يقارب 25 كيلومترا.      

وأوضح البيان، أن وحدات من الجيش الوطني تمكنت أيضا من تحرير سوق منطقة  البقع، مع مواصلتها التقدم "وسط انتكاسات لمسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم".

وقال البيان "إن نقطة العواضي (نقطة تفتيش للحوثيين) التي تربط بين  محافظتي الجوف وصعدة ومنفذ البقع باتت تحت نيران الجيش الوطني لافتا إلى أن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية تواصل عملية نزع الألغام التي زرعها مسلحو الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنها سيطرت بمساندة من قوات التحالف العربي على منفذ البقع الحدودي مع السعودية التابع لمحافظة صعدة بعد معارك مع مسلحي الحوثي وقوات صالح، مع تحريرها مهبطا للطائرات في المنطقة ذاتها.   

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