الرئيس اليمني يوافق على وقف إطلاق النار ثلاثة أيام

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على هدنة جديدة مدتها 72 ساعة قابلة للتمديد، في حين قررت بريطانيا تعليق مشروع قرارها بشأن اليمن لمدة أسبوع واحد، وسط دعوات سعودية ودولية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤول حكومي يمني إن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة رسميا بذلك، ووضعت شرطا وحيدا هو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تعز، كما وافقت على تمديد الهدنة في حال التزام الحوثيين بها.

وكان المتحدث باسم الحوثيين قد اشترط وقف الضربات الجوية ورفع الحصار عن اليمن لقبول وقف إطلاق النار.

من جانبه أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن بلاده قررت وضع مشروع القرار المتعلق باليمن في مجلس الأمن في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع واحد قبل دعوة أعضاء المجلس الـ15 للتصويت عليه.

وقال السفير البريطاني في تغريده له على موقع تويتر إن هناك خطة أممية جديدة لوقف القتال في اليمن، وبريطانيا تضع مشروع القرار في مجلس الأمن في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع.

وجاء القرار البريطاني عقب الإعلان عن خطة أممية خلال الاجتماع الذي استضافته لندن الأحد بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال الوزير الأمريكي عقب الاجتماع إنه في حال وافقت الأطراف المتحاربة باليمن على وقف إطلاق النار، فإن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيعمل على بلورة تفاصيل هذا المشروع وسيعلن عنه وعن طريقة تنفيذه.

وأضاف كيري أنه يدعو مع نظيره جونسون وإسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى تنفيذ وقف إطلاق النار "بأسرع ما يمكن، وهو ما يعني الاثنين أو الثلاثاء".

وشدد الوزير الأمريكي على أنه حان الوقت لتنفيذ وقف إطلاق نار غير مشروط والانتقال إلى طاولة المفاوضات، مشددا على أن وقف العنف في اليمن أصبح أمرا ملحا.

بدوره، أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن أمله أن تقنع الأمم المتحدة أطراف الصراع بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن الحوثيين يجب أن يعودوا إلى صوابهم ويقبلوا أن يكون اليمن حرا.