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الجبير: السعودية مستعدة لوقف إطلاق النار في اليمن

17/10/2016

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم (الاثنين) إن السعودية مستعدة للاتفاق على وقف لإطلاق النار في اليمن إذا وافق الحوثيون المدعومون من إيران عليه.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس (الأحد) إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في اليمن لإنهاء العنف بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

وتعرضت الحملة التي تقودها السعودية في اليمن لانتقادات منذ ضربة جوية استهدفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء هذا الشهر ما أسفر عن مقتل 140 شخصا وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فيما قال الحوثيون إن الهجوم أسفر عن سقوط 82 قتيلا.

وقال الجبير إن المملكة تحرص بشدة على الالتزام بالقانون الإنساني في الصراع اليمني.

وأضاف أن المسؤولين عن قصف مجلس العزاء سيعاقبون وسيتم تعويض الضحايا.

وردا على سؤال عن عملية لطرد متشددي تنظيم الدولة من مدينة الموصل العراقية قال الجبير إن تنظيم الدولة سيخسر الحرب. لكنه أشار إلى أنه يخشى دخول فصائل شيعية مسلحة الموصل وتورطها في "حمامات دم".

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