الإمارات تقرض صربيا مليار دولار

الإمارات تستثمر في عدد من مشروعات الإنشاءات في صربيا

قال وزير المالية الصربي دوسان فوغوفيتش اليوم (الاثنين) إن الإمارات العربية المتحدة ستقرض بلاده مليار دولار لمساعدتها في إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل عجز الموازنة.

وقال فوجوفيتش خلال مؤتمر في بلغراد إن القرض لأجل عشر سنوات بفائدة 2.25 في المئة وإن البرلمان سيصدق عليه "في الأيام القادمة".

وقدم الاقتصاد الصربي أداء جيدا هذا العام ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في صربيا 2.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا عن المستوى المخطط له البالغ 4 في المئة.

وتسعى صربيا لدى صندوق النقد الدولي الذي أبرمت معه اتفاق قرض بقيمة 1.2 مليار دولار كي يسمح لها بزيادة الإنفاق في العام المقبل.