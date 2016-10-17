البث الحي
منوعات

الإمارات تقرض صربيا مليار دولار

17/10/2016

الإمارات تستثمر في عدد من مشروعات الإنشاءات في صربيا

قال وزير المالية الصربي دوسان فوغوفيتش اليوم (الاثنين) إن الإمارات العربية المتحدة ستقرض بلاده مليار دولار لمساعدتها في إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل عجز الموازنة.

وقال فوجوفيتش خلال مؤتمر في بلغراد إن القرض لأجل عشر سنوات بفائدة 2.25 في المئة وإن البرلمان سيصدق عليه "في الأيام القادمة".

وقدم الاقتصاد الصربي أداء جيدا هذا العام ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في صربيا 2.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا عن المستوى المخطط له البالغ 4 في المئة.

وتسعى صربيا لدى صندوق النقد الدولي الذي أبرمت معه اتفاق قرض بقيمة 1.2 مليار دولار كي يسمح لها بزيادة الإنفاق في العام المقبل.

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)