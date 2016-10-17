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استطلاع: كلينتون تتقدم بـ 11 في المائة على ترامب

16/10/2016

أظهر استطلاع جديد للرأي، نشرت نتائجه الأحد،  تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق 11%قبل ثلاثة أسابيع على إجراء الانتخابات  في الثامن من  شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.      

وفي سباق رباعي ، تتقدم كلينتون بفارق 11% على ترامب بين الناخبين المحتملين حيث حصلت على تأييد 48% مقابل 37% لترامب وحصل مرشح الحزب الليبرالي جاري جونسون على 7%وجيل ستاين من حزب الخضر على 2%، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شبكة ان بي سي وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيتان.

وفي سباق ثنائي، بدون جونسون وستاين ، تتفوق كلينتون بفارق 10%  حيث حصلت على تأييد 51% مقابل 41% لترامب. 

يذكر أن كلينتون وترامب شاركا في مناظرتين ثنائيتين الأولى في 27  من الشهر الماضي والثانية في  التاسع من الشهر الجاري.

وأشارت استطلاعات الرأي التي شملت مشاهدي المناظرتين  إلى أن هيلارى كلينتون فازت في المناظرة الأولى  بالمركز الأول  بنسبة 62 % مقابل 27 % لترامب وفي الثانية بـ47% مقابل 42%لترامب.

ومن المقرر إجراء المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين في التاسع عشر من الشهر الجاري.

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