البث الحي
منوعات

إيكاردي في ورطة مع جماهير إنتر ميلان بسبب مذكراته

17/10/2016

جماهير إنتر ميلان تطالب بسحب الشارة من إيكاردي

كشفت تقارير صحفية إيطالية الاثنين أن اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي بات في طريقه للرحيل عن ناديه انتر ميلان الإيطالي في كانون الثاني/يناير المقبل. 

وتسببت الآراء والتعليقات، التي ذكرها اللاعب في كتاب له يتحدث عن سيرته الذاتية في إثارة خلاف كبير بينه وبين جمهور ملعب سان سيرو، معقل النادي الإيطالي، والذين ارتفعت أصواتهم الآن مطالبين بتجريد اللاعب من شارة قيادة الفريق ورحيله عن النادي.

وكان نادي نابولي قريبا من التوصل لاتفاق لانتقال ايكاردي إلى صفوفه في الصيف الماضي، قبل أن يوقع الأخير على تعاقد جديد مع إنتر ميلان.

بيد أن أمال نابولي يبدو أنها في طريقها للتجدد مرة أخرى، حيث تشير  صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن إنتر ميلان يفكر في بيع اللاعب (23 عاما) مقابل 60 مليون يورو (54 مليون دولار) وهو ما يقل كثيرا عن الشرط الجزائي المدرج في تعاقده، والذي يبلغ 110 ملايين يورو (99 مليون دولار).

وهاجمت مجموعة من مشجعي النادي اللاعب الأرجنتيني مهاجم الفريق لدى عودته إلى منزله بعد مباراة الفريق التي خسرها 1 / 2 أمام كالياري مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.      

وهتفت الجماهير ضد اللاعب بسبب ما ذكره في كتاب عن سيرته الذاتية صدر قبل أيام.

وفي هذا الكتاب عن سيرته الذاتية ، والذي أصدره بعنوان "سيمبري أفانتي" أو "إلى الأمام دائما" تحدث إيكاردي عن خلافه مع الجماهير في شباط/فبراير 2015 بعد خسارة الفريق أمام ساسولو.

وأوضح اللاعب في سيرته الذاتية أنه كان على استعداد للتصدي للجماهير من خلال الاستعانة ببعض الأشخاص من الأرجنتين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن نحو 30 شخصا انتظروا إيكاردي أمام منزله وبحوزتهم لافتة تحمل تهديدا له وذلك أمام منزله.      

وكان إنتر خسر 1 / 2 أمس الأحد أمام ضيفه كالياري حيث رفع المشجعون لافتة فيها إهانات للاعب كما طالبوا بتجريده من شارة قائد الفريق.

وأهدر إيكاردي ركلة جزاء للفريق خلال هذه المباراة كما أهدر فرصة ثمينة من ضربة رأس.

وقال بييرو أوسيليو مدير الكرة بالنادي إن النادي سيناقش محتوى الكتاب مع إيكاردي اليوم الاثنين.

ونشر اللاعب اعتذارا على موقع "إنسغجرام" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ولكن يبدو أن هذا الاعتذار لم يترك أي أثر لدى المشجعين.

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)