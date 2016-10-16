مصر: قاض يحكم بالحبس عامين على 19 متهما رشقه أحدهم بالحذاء

الحبس عامين لمتهم رشق قاضيا بحذائه في مصر

أصدر قاض مصري (الأحد) حكما بالحبس سنتين لمتهم رشقه بحذائه والعقوبة نفسها لـ 18 متهما آخرين في القفص لإشادتهم بما قام به المتهم الأول، حسبما أفاد محام ومصدر أمني.

وخلع المتهم عمار الشحات (19 عاما) حذاءه وألقاه بشكل خاطف على القاضي محمد شيرين فهمي بعد مشادة كلامية بينهما حول عدالة القضاء، إلا أن شرطيا في لباس مدني أمسك بالحذاء قبل أن يصيب رأس القاضي، حسبما روى محامي المتهمين خالد المصري .

وأوضح مصدر أمني أن "القاضي كان أخرج المتهم من القفص لسؤاله عن سبب وقوفه على المقعد المخصص له في القفص لتنشب بينهما مشادة انتهت بواقعة رشق الحذاء".

وهلل المتهمون الآخرون لتصرف زميلهم وقبلوه لدى عودته إلى قفص المحاكمة التي جرت في القاهرة، بحسب المصدر نفسه.

وعلى الفور، حرك القاضي دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين جميعا، وطالبت النيابة بأشد العقوبة بحقهم فحكمت المحكمة بالحبس سنتين على المتهمين التسعة عشر.

وقررت هيئة الدفاع الانسحاب من القضية اعتراضا على الحكم.

وأضاف المحامي خالد المصري عبر الهاتف "قررنا الانسحاب اعتراضا على القرار لأن المحكمة غير عادلة. تحريك الدعوى تم بسرعة والغريب أنه شمل كل المتهمين".

وسبق أن حُكم على المتهمين أنفسهم في تموز/يوليو الفائت بالحبس سنتين أيضا لإهانتهم هيئة المحكمة بعد مشادة مع القاضي.

ويواجه هؤلاء اتهامات بإنشاء جماعة تدعى "كتائب أنصار الشريعة" تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وبالاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، ولم يصدر حتى الآن الحكم في التهم الرئيسية الموجهة إلى المتهمين.