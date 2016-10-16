مصر: ابحث مع الشرطة عن السكر والأرز!

وزارة الداخلية أعلنت عن مكافأة لمن يرشد عن محتكري السكر (رويترز)

تستمر أزمة نقص المواد التموينية في مصر، خاصة السكر والأرز، لدرجة أن السلطات أعلنت عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن محتكري السلعتين، محملة إياهم سبب الأزمة.

فقد أعلن محمد على مصيلحى، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي أمس (السبت) عن مكافأة لأى مواطن يبلغ عن عمليات بيع أو تخزين أو تهريب للسلع، قائلا إن أي مواطن إذا قدم بلاغا فإنه سيحصل على ما نسبته 10% " من السلع التى سيتم ضبطها.

وكانت مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية ، قد أصدر تعليمات بصرف مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري لكل مواطن يدلي بأي معلومات تساعد في ضبط التجار المحتكرين للسكر والأرز، وأماكن تخزينها في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على سرية شخصية المتصل وبياناته، حسب البيان الذي أصدرته الوزارة.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أول أمس الجمعة، عن مكافأة لم تحدد قيمتها، لكنها وصفتها بـ"المجزية" لكل من يدلى بمعلومات تؤدى إلى ضبط "محتكري سلعتي السكر والأرز وأماكن تخزينهما".

ونشرت وزارة الداخلية، في صفحتها على فيسبوك أرقامًا للاتصال في حالة الإدلاء بمعلومات.

وكانت البلاد قد شهدت أزمة نقص كبيرة في السكر والأرز، لدرجة أن سعر كيلو السكر وصل في بعض المناطق إلى 10 جنيهات، كما اشترطت بعض المتاجر ألا تتجاوز حصة كل متسوق كيس زنة كيلوين فقط من السكر.