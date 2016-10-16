مرشد الإخوان: هل جريمتي أنني قلت سلميتنا أقوى من الرصاص؟

محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر (أرشيف)

قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنه عاش لمدة 30 عاما في محافظة بني سويف، لم يرتكب خلالها أي أخطاء.

وأضاف خلال جلسة محاكمته اليوم الأحد مع 29 أخرين فى قضية أحداث بنى سويف "ابنى قتل في أحداث رمسيس ولم تحقق النيابة في قتله" وتابع "هل جريمتى أنني قلت سلميتنا أقوى من الرصاص".

وأشار مرشد الإخوان إلى أن النيابة العامة قدمته للمحاكمة في هذه القضية على إنه "هارب" رغم أنه كان في حوزة الأجهزة الأمنية، مؤكدا عدم وجود أي دليل ضده في هذه القضية أو في القضايا الثمانية والأربعين التي يحاكم فيها.

ويحاكم في القضية 93 متهماً منهم 25 محبوسا و67 غيابيا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.