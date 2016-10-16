محاولات أمريكية أوربية لإعادة إطلاق جهود السلام في سوريا

جون كيري في لقاء سابق مع وزير الخارجية الروسي

يسعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإنعاش جهود إنهاء الحرب في سوريا، بعد محادثات أجراها مع روسيا وعدد من دول المنطقة في مدينة لوزان السويسرية ولم تفض إلى نتيجة.

ويلتقي كيري الشركاء الأوربيين للولايات المتحدة بعد اجتماع لوزان الذي لم يدع إليه الأوربيون ولم يسمح بوضع خطة للعودة إلى الهدنة التي انهارت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط تبادل حاد للاتهامات بين واشنطن وموسكو واستمرار القتال في سوريا.

وتحدث كيري بعد الاجتماع عن "أفكار جديدة" يفترض أن يتم توضيحها في الأيام المقبلة لمحاولة التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار أكثر متانة من الهدنات السابقة.

وقال كيري "هناك أفكار كثيرة يجب التعمق بها سريعا على أمل أن تساهم في حل المشكلات التي تعوق تطبيق وقف إطلاق النار السابق" الذي تم التوصل إليه. وأضاف "لا يمكنني الخوض في تفاصيل هذه الأفكار، لا يمكنني فعل ذلك علنا، لا أريد إفساح (المجال) للتكهنات".

من جهته، اكتفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالقول بعد الاجتماع في لوزان "توافقنا على وجوب الاستمرار في الاتصالات خلال الأيام المقبلة". وأضاف "قلنا بوضوح إنه ينبغي بدء العملية السياسية في أسرع وقت".

وشارك في اجتماع السبت في لوزان الولايات المتحدة وروسيا وإيران والعراق وقطر والسعودية ومصر وتركيا. وسبق المباحثات اجتماع ثنائي بين كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اللذين لم يعقدا أي اجتماع ثنائي منذ بدء الهجوم الروسي والسوري على أحياء حلب الشرقية قبل ثلاثة أسابيع.

ويفترض أن يواصل وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع في لندن مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وعدد من نظرائه الأوربيين الآخرين.