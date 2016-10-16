"مجهول" يثير الذعر على طائرة مصر للطيران

أثار شخص مجهول الذعر على طائرة شركة مصر للطيران بعد أن طالب بالنزول من على متن الطائرة مدعيا أنه من العاملين بالشركة.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن مصادر في مطار القاهرة قولها إن قائد رحلة مصر للطيران رقم 683 المتجهة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، استدعى الشرطة أثناء استعداده للإقلاع، إثر مخاوف أثارها شخص على متن الطائرة.

وأضافت المصادر أن "قائد الطائرة فوجئ أثناء استعداده للإقلاع، بشخص يرتدي قميصا فوسفوريا خاصا بالعاملين بأرض المطار، يطلب النزول من الطائرة".

ونقلت المصادر عن الراكب ادعاءه بأنه يعمل مع شركة مصر للطيران. وألقت الشرطة القبض على الراكب، واستدعت طبيب الحجر الصحي للكشف عليه.

وأفادت صحيفة محلية أن الشخص الذي ألقي القبض عليه "مختل عقليا". وأخلى مسؤولو المطار الطائرة، ونقلوا الركاب إلى أخرى.

وأشارت التقارير إلى أنه جرى إجلاء الركاب من الطائرة ونقلهم إلى أخرى لبدء إجراءات تفتيش للطائرة.

وأعادت الواقعة للأذهان، حادث اختطاف راكب لطائرة مصر للطيران المتجهة من مطار برج العرب إلى القاهرة في رحلة داخلية في 29 من مارس/آذار الماضي، وتحويل وجهتها إلى قبرص زاعما ارتدائه حزاما ناسفا.