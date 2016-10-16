كيف سقط الزمالك بالثلاثة في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

مباراة الزمالك وصن داونز

أكثر المتشائمين من جمهور الزمالك المصري لم يكن يتخيل أن يخسر فريقه بثلاثية نظيفة أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة وأن الفريق كان قد هُزم في إياب الدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي بخمسة أهداف مقابل هدفين وبعدها تعاهد اللاعبون والجهاز الفني على عدم تكرار ما حدث في مباراة الوداد مرة أخرى ، لكن ما حدث في مباراة صن داونز كان غير ذلك تماما فمُني الزمالك بهزيمة ثقيلة مجددا بثلاثة أهداف من دون مقابل . خسارة مباراة الأمس لم تأت من فراغ ولكن نتيجة لمجموعة من العوامل قبل المباراة وأثناء المباراة.

أسباب ما قبل المباراة

لو تحدثنا عن أسباب ما قبل المباراة التي أدت للخسارة فسنجد أن الفريق خاض أغلب مباريات دور الثمانية بقائمة تضم 17 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس مرمى، وذلك بعد أن قام رئيس النادي مرتضى منصور بالتفريط في عدد من نجوم الفريق كان على رأسهم اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" الذي انتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي، واللاعب عمر جابر الذي انتقل لصفوف بازل السويسري، بالإضافة لهروب مدافع الفريق البوركيني محمد كوفي من الفريق بسبب توتر العلاقة بينه وبين رئيس النادي التي وصلت إلى طريق مسدود.

غياب هذا الثلاثي تحديدا الذي كان يعتبر من أهم أعمدة الفريق الموسم الماضي وصعوبة إيجاد بدائل على المستوى نفسه لتعويض رحيلهم أحدث هزة في قوام الفريق الرئيسي ما تسبب في خسائر الفريق الأبيض في الآونة الأخيرة.

ثاني هذه الأسباب والذي ظهر واضحا في مباراة صن داونز كان الإرهاق البدني الذي ظهر عليه لاعبو الزمالك وخصوصا اللاعبين الدوليين الذين شاركوا قبل أيام قليلة مع المنتخب المصري في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وعلى رأس هؤلاء اللاعبين على جبر وإسلام جمال وطارق حامد وباسم مرسي، هذا بالإضافة إلى طول رحلة العودة من الكونغو إلى القاهرة ثم السفر مجددا إلى جنوب أفريقيا كل هذا كان في غضون أسبوع واحد فقط، ما تسبب في الانهيار البدني الذي ظهر عليه اللاعبون خلال المباراة.

السبب الثالث كان حالة النشوة والسعادة التي ظهرت على اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة عقب التأهل للنهائي وكأن الفريق قد أحرز اللقب بالفعل فوجدنا رئيس النادي يدعو رئيس الجمهورية وبعض الفنانين لحضور المباراة النهائية، حتى قبل خوض الفريق لمباراة الذهاب، بالإضافة لظهور المدير الفني للفريق مؤمن سليمان في عدد من وسائل الإعلام للحديث عن التأهل للنهائي بدلا من التركيز على مباراتي النهائي وترك الحديث إلى ما بعد النهائي والتتويج باللقب، كل هذا ساعد في تشتيت تركيز اللاعبين قبل المباراة.

خطة هجومية وتغيير مراكز

لو جاز لنا تغافل كل هذه الأسباب السابقة – باعتبار إنها أسباب فرعية وليست أساسية وكان من الممكن للاعبين والجهاز الفني التغلب عليها – فإننا لا نستطيع أن نتجاوز عن خطأ التشكيل الذي لعب به مؤمن سليمان المباراة، ومن المعروف في عرف كرة القدم أنه عندما تلعب مباراة نهائية خارج أرضك فالأولى لك أن تبحث عن التأمين الدفاعي وعدم استقبال أهداف في مرماك وذلك للخروج بأقل الخسائر ، ولكن على العكس فاجأ مؤمن سليمان الجميع وبدأ المباراة بتشكيل هجومي بطريقة (4-2-3-1 ) فبدأ المباراة بأحمد الشناوي في حراسة المرمى والرباعي معروف يوسف وعلي جبر وإسلام جمال وأحمد توفيق في الدفاع، وإبراهيم صلاح وطارق حامد في وسط الملعب، واعتمد على الرباعي شيكابالا وأيمن حفني وستانلي وباسم مرسي في الهجوم مع بعض الأدوار الدفاعية لشيكابالا وستانلي وهو ما لم يقوما به خلال المباراة.

الخطأ الثاني الذي أخطأ فيه مؤمن سليمان هو تغيير مركز اللاعب معروف يوسف من وسط الملعب إلى الظهير الأيسر وهو مركز جديد على اللاعب لم يعتد عليه فكان اللاعب ثغرة واضحة خلال المباراة بسبب بطئه الشديد وعدم قدرته على مجاراة سرعات لاعبي صن داونز.

خطة مؤمن سليمان نجحت في نصف الساعة الأول من المباراة فحافظ على نظافة شباكه من الأهداف، لكن بعد ذلك بدأ اللاعبون يفقدون تركيزهم فتمكن لاعبو صن داونز من خطف الزمالك في ربع ساعة فقط محرزين ثلاثة أهداف أنهوا بها المباراة، ما عقد من مهمة الفريق في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل حيث يحتاج الفريق لتسجيل 4 أهداف نظيفة للتويج باللقب.

مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة

نعم مهمة الزمالك في مباراة العودة صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة فالفريق تمكن من الفوز على الوداد المغربي في ملعب برج العرب 4-0 في مباراة الدور قبل النهائي، وفي العام الماضي خسر الزمالك في تونس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي التونسي بخمسة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود في مباراة العودة ويفوز 3-0 وكان على بعد هدف واحد من الفوز والصعود للنهائي، إذا هذا السيناريو ليس بجديد على فريق الزمالك ومر بهذه الظروف من قبل، والفريق قادر بالفعل على العودة مجددا في مباراة العودة لكن بشرط أن ينسى اللاعبون ما حدث في مباراة الذهاب، وأن يتعاهدوا على مصالحة الجماهير التي لن تقبل بغير اللقب بديلا.