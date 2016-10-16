فيديو/ رئيس الصين: الاقتصاد العالمي لا يزال "هشا"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد إن الاقتصاد العالمي لا يزال "هشا"، مؤكدا أن "المشاكل الكامنة" قد تثير أزمة مالية عالمية أخرى.

والتقي "شي" قادة الدول الخمس صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم في ولاية غوا جنوب غرب الهند في قمتهم السنوية في وقت تتزايد فيه الشكوك حول قدرتهم على تشكيل الحوار العالمي بشأن السياسة والتمويل الدوليين.

وتواجه دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أو ما يطلق عليه مجموعة "بريكس"، مهمة صعبة لتأكيد نفوذها المتنامي باعتبارها مجموعة قوية في وقت يعملون فيه على جسر الهوة في المنافسات التجارية بينهم للمساعدة على نمو اقتصاداتهم.

وانضم الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البرازيلي ميشيل تامر ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى في موقع انعقاد القمة في فندق خمس نجوم في قرية بينوليم في غوا.

وتمثل المجموعة ما يقرب من نصف سكان العالم وربع اقتصاده، حيث يبلغ حجم اقتصادها 16.6 تريليون دولار.